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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Hilal’in ‘Hercai’ mutluluğu

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Hilal’in ‘Hercai’ mutluluğu
Mardin Kızıltepe'de down sendromlu çocukların 'meslek' hayali gerçek oldu. Down sendromlu Hilal Songur'un da hayranı olduğu ve çekimleri Mardin'de süren ATV'nin Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ile tanışma dileği yerine getirildi. Akınözü'nü karşısında gören Hilal, sevinç gözyaşlarına boğuldu. Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve Eşi Dilek Çam, '+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız' projesi kapsamında çocuklar hayallerindeki polis, jandarma, zabıta, avukat, doktor, hemşire gibi mesleklerin kostümünü giyip, o meslek grubunda görev yapan kişilerle birlikte makamına gelerek pasta kesti.
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Hilal’in ‘Hercai’ mutluluğu
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