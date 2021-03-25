Son dakika: İbrahim Zarap için ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ten 18 yıl





Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen Zarap tutuklandı. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül, 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu.