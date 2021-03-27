Aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? E-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır soruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. E Devlet ve MHRS üzerinden yapılan aşı randevuları, MHRS sistemi ve E Devlet üzerinden yapılıyor. Henüz aşı olmayan vatandaşlar ise Kovid 19 aşısı olmak için aşı randevusu oluşturmaya çalışıyor. İşte MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu alma işlemleri…

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için MHRS ve e nabız sistemini kullanınız. MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşların e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekirken bu ekran üzerinde Covid-19 aşısı için diledikleri sağlık kuruluşlarından randevu sağlanabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz.

BAKAN KOCA AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 12 Şubat itibariyle randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de uygulamaya konulan koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında şu ana kadar 3.121.143 vatandaş aşılandı. 1. Doz uygulanan kişi sayısı 2.904.949'a ulaştı. İlk dozu olduktan sonra ikinci dozu olmaya başlayan vatandaş sayısı ise 216.194 olarak açıklandı.

3 ayrı aşamada uygulamaya koyulacak olan aşılama çalışmaları kapsamında 1. aşamanın sonuna yaklaşıldı. 1. aşama kapsamında Sağlık çalışanları ve yaşlı, engelli ve koruma evlerinden gibi yerlerde kalan ve çalışanlara aşı uygulandı sonrasında 90 yaş üstünden başlayarak aşılama çalışmaları başladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşlarında 12 Şubat tarihinden itibaren MHRS aşı randevusu oluşturulabileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

KORONAVİRÜS AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler. Aşı randevusu almak için MHRS ya da e-Nabız üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

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