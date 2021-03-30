Arifiye Gölya Tabiat Parkı Mayıs ayında hizmete giriyor

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, her geçen gün yıldızı parlayan Arifiye İlçesi'ndeki çalışma ve projeleri Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ile birlikte inceledi.

Arifiye Belediyesi Başkan Yardımcıları Lütfü Tansı ve Osman Oğuz Özer'in hazır bulunduğu incelemeler sırasında Başkan İsmail Karakullukçu Pandemi sürecinde yapılan çalışmaları ve ilçede hayata geçirilen projeleri Çelik'e tanıttı. Arifiye İlçesi'nde Mayıs ayında hizmete sunulması planlanan Gölya Tabiat Parkı'nda incelemelerde de bulunan Başkan Karakullukçu, Gölya'nın bölgeye ayrı bir zenginlik katacağını anımsattı.

Karakullukçu, "Arifiye Gölya Tabiat Parkı Adapazarı şehir merkezine 7 kilometre mesafede yapıldı. Arifiye Karaaptiler Mahallesi'nde Sakarya Nehri kıyısında 400 dönüm alana kurulmuş, 150 dönümü göl olan olanda gezilmesi ve görülmesi gereken müthiş bir tabiat Parkı oluştu. Kuş Cenneti Parkı, içersinde yürüyüş ve bisiklet yolu, kır düğün salonu, kır lokantası ve çay bahçesi olan tabiat parkında günlük ihtiyaçları karşılayacak büfede olacak" dedi.

Sakaryalılar kadar Marmara Bölgesi'ne hitap edecek olan tabiat parkın tam bir kuş cenneti olduğunu belirten Karakullukçu, "Mangal alanları, spor alanları, seyir terası, balık tutma alanları, kaz-ördek adası, kümes ve bakılabilir hayvanlardan oluşan hayvanat bahçesi ile ailelerin vazgeçilmez bir alanı olacaktır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah Mayıs ayı içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

İlçe sınırlarında bulunan Toyota Hastanesi inşaatı ve eski Diş Hastanesi binalarında incelemelerde bulunan Karakullukçu, "Arifiye'deki çalışmalarımız ve projelerimiz Pandemiye rağmen devam etti. Halkımıza hizmet etme noktasında çalışmalarımız sürecek" dedi. Yapılan çalışmaları yerinde gören ve beğenen eski Bakan Yardımcısı Çelik ise, "Gölya tabiat park başta olmak üzere ilçede vatandaşın hizmetine yönelik güzel projeler ve eserleri yerinde gördük. Özellikle Gölya Tabiat Park her anlamda mükemmel bir proje olmuş. Başkan Karakullukçu ve ekibini kutlarım" diye konuştu.