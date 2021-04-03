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Giriş Tarihi: 3.4.2021 14:27

ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? sınav giriş belgesi ve yerleri sorgula!

ÖSYM MSÜ 2021 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi ve yerleri sorgula!

sınavı başlangıç bitiş saati, sınav yerleri ve giriş belgesi gibi birçok detay bugünden binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Ülke çapında gerçekleştirilecek olan sınavın toplamda 95 merkezde düzenleneceği bilinirken adaylar “ ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan sınava giriş esnasında kişilerin yanında bulunması gereken giriş belgesi temini için AİS ekranı üzerinden sorgulamalar başladı.

ÖSYM tarafından 4 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı bugün binlerce aday tarafından ziyaret ediliyor. Öte yandan sınavla ilgili olarak "2021 MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Yarınki MSÜ sınavı ülke çapında 10.15'te yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR? ÖSYM SINAV YERLERİ SORGULAMA!

95 merkezde ve 81 il genelinde uygulanacak olan sınavda adayların her birine 120 soru yöneltilirken 135 dakikalık süre tanınacak. Öte yandan sınava girecek adayların sınava giriş esnasında kesinlikle MSÜ sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor. ÖSYM sınavın başlangıç saatine dikkat çekerken adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan'da yapılacak.

ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulanacak sınav, saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek.

Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK

Kovid-19 salgınına karşı 2021-MSÜ öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Yarınki MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama

ADAYLAR VE SINAV GÖREVLİLERİ, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF OLACAK

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.

Adayların ve refakatçilerinin sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları, adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.

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ÖSYM MSÜ 2021 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi ve yerleri sorgula!
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