ÖSYM MSÜ 2021 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi ve yerleri sorgula!

ÖSYM tarafından 4 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı bugün binlerce aday tarafından ziyaret ediliyor. Öte yandan sınavla ilgili olarak "2021 MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Yarınki MSÜ sınavı ülke çapında 10.15'te yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR? ÖSYM SINAV YERLERİ SORGULAMA!

95 merkezde ve 81 il genelinde uygulanacak olan sınavda adayların her birine 120 soru yöneltilirken 135 dakikalık süre tanınacak. Öte yandan sınava girecek adayların sınava giriş esnasında kesinlikle MSÜ sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor. ÖSYM sınavın başlangıç saatine dikkat çekerken adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.