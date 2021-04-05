Türk Telekom yeni modem kurulumu nasıl yapılır? TTNET modem kurulumu!

Modem, kısa sürede sınırsız internete ulaşabilmenin bir yolu haline geldi. Herhangi bir operatöre başvurarak insanlar uygun fiyata sınırsız internet sahibi olabiliyorlar. Modem kurulumu fazla zor olmasa da dikkat gerektiren bir işlemdir. Modemi kurabilmek için uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Modem kurulumundan sonra kişi isterse şifreyi de değiştirebilir. Peki modem şifresi nasıl değişir? İşte tüm detaylar...

Modem Nasıl Kurulur?

Modem kurulumu için ilk olarak bütün kabloların doğru yerlere takılması gereklidir. Basit bir mekanizması olan modemde hangi kablonun hangi deliğe takılacağı çok kolay bir şekilde tespit edilebilir. Eğer kullanma kılavuzu varsa kılavuz içerisindeki görselli anlatımdan yararlanılabilir. Kabloların yerlerinden emin olmak için kontrol edilmesi gereken ışıklar vardır. O ışıklar şunlardır:

Güç kaynağı ışığı: Elektrik bağlantısını göstermektedir.

DSL ışığı: İnternet bağlantısının hatta olup olmadığını göstermektedir.

WLAN ışığı: Kablosuz internet bağlantısı olup olmadığını göstermektedir.

Ethernet ışığı: Bilgisayar ile modem arasındaki kabloda veri olduğunu göstermektedir.

Ardından ise CD ile ilgili adımlar izlenerek modem kurulumu gerçekleştirilir. Ancak elde CD yok ise CD'siz kurulum yapılması gereklidir. Bu kurulum en çok tercih edilen kurulumdur.

WEB ara yüzü ile kurulum yapmak çok fazla tercih edilir. Bunun için izlenilmesi gereken adımlar vardır.

İlk olarak tarayıcıdan modemin ara yüzü adresine girilmelidir. Bu genellikle 192.168.1.1 olur. Adres çubuğu üzerine bu yazıldıktan sonra modemin kullanıcı adı ve şifresi istenir. Bunlar da genellikle admin ve admin olur.

Bu bilgilerin girilmesinin ardından bir sayfa erişilir. Burada protokol ayarları Türkiye için ise PPPoE veya PPPoA şeklinde seçilmelidir.

Modem kurulumu bu şekilde kolaylıkla yapılır. Ancak yine de modemin alındığı yere kurulum yaptırmak çok daha faydalı olacaktır. Herhangi bir yanlışlığa karşın bu işin ustası olanlara kurdurmak daha garantilidir. Zor kurulan bir şey olmasa da bu konular da bilgisi olamayan kişiler için bu işe girişmeleri önerilmez.

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Modem Şifre Değişimi

Modemlerin ilk şifreleri genellikle çok karmaşıktır. Bunun için insanlar modem şifrelerini değiştirmek isteyebilirler. Modem şifresi değiştirmek aslında çok basittir. Bu yazıda verilen adımlar uygulanılarak hızlı bir şekilde şifre değiştirmek mümkündür.

İlk olarak modemin arkasında bulunan reset tuşuna tam 10 saniye boyunca basılı tutun.

Arama motoruna 192.168.1.1 yazın.

Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifre istenecektir. Kullanıcı adı kısmına admin, şifre bölümüne ise yine admin yazın. Eğer modem Türk Telekom ise şifre turktelekom olacaktır.

Yeni şifre oluşturulabilmesi için gereken sayfa açılacaktır. Bu şifre oluşturulduktan sonra se modemin arayüz sayfası açılacaktır. WİFİ ismi değiştirebilmek için sol tarafta bulunan kablosuz bölümüne tıklayarak SSID1 yazan kısmın karşısına istediğinin adı yazın ve kaydedin.

Ttnet Modem Kurulumu

Modem kurulumu yapmak tüm operatörlerde aynıdır. Modem kurulumu için gerekli olan adımlarda herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak arayüz ve şifreleri değişiklik göstermektedir. Ttnet için modem kurulumu adımları şu şekildedir:

İlk olarak modeme bir LAN kablosu takılmalıdır.

Bilgisayarda kullanılan web sayfası açılarak 192.168.1.1 yazılmalıdır.

Açılan bu ekranda kullanıcı adı ve şifre istenir. Kullanıcı adı kısmına admin yazılmalıdır. Şifre kısmına ise tttnet/ ttgalaksi yazılmalıdır.

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Türk Telekom Modem Kurulumu

Türk Telekom modem kurulumu için ilk olarak başvuruda bulunmak gereklidir. Başvurunun ardından randevu alınmalı ve ardından randevu teyit edilmelidir. Randevu güncellendikten sonra ise kurulum kısmına geçilebilir. Türk Telekom ya da diğer operatörlerde modem kurulumu aynıdır. Modem kurmak oldukça basit olsa da bazı dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır. Türk Telekom modemi kurarken izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

İlk olarak web sayfasına 192.168.1.1 yazılmalıdır.

Açılan arayüzde bir kullanıcı adı ve şifre istenecektir. Buralara kullanıcı adı için admin, şifre için ise turktelekom yazılmalıdır.

Ardından ise gerekli talimatlarla devam edilerek kurulum tamamlanılmalıdır.

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