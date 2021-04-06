Parkta oynarken bir anda yere yığıldı! Çocuğun başına yorgun mermi isabet etti

Olay, 6 Nisan günü saat 18.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi Üçgen Park'ta meydana geldi. Anneannesi Leyla Karazeybek ile birlikte parkta oyun oynayan Eymen Dikilitaş, 'Başım dönüyor' diyerek biranda kanlar içinde kaldı.

KANI GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

orununun başından kan geldiğini gören çaresiz kadın panik halinde çığlık atmaya başlayınca yardıma çevredeki esnaflar koştu. Komşu esnaflar ve anneanne minik Eymen'in marangozluk yapan babası Mehmet Dikilitaş'ı arayarak durumdan haberdar etti.

BAŞINA KURŞUN İSABET ETTİĞİ ANLAŞILDI

Hemen parka gelen Baba Mehmet Dikilitaş çocuğunu alarak ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Çekilen filmde minik Eymen'in başında kurşun tespit edildi. Hastaneye yatırılan Eymen'in, bu sabah ameliyata alınacağı ve kafasının deri altına isabet eden merminin çıkartılacağı öğrenildi.



"BİR ANDA PAT DİYE SES DUYDUM"

Olayın şokunu üzerinden atamayan anneanne Leyla Karazeybek, "Çocuk yanımda oynuyordu. Mesafemiz yakındı. Bir anda pat diye bir ses duydum. Senin hemen ardından çocuk 'Anneanne başım dönüyor' dedi. Kafasını elledim kafasından kan geliyordu. Hemen yanımda parkın yanındaki dükkanın sahipleri oturuyormuş 'Bana yardım edin' dedim. Onar da dükkana geçelim dediler. Dükkana geçtik öce annesini sonra da babasını aradım. Ne olduğunu bir anda fark edemedim. Bir anda pat diye ses geldi. Şişe kapağının açılma sesi mi başka bir şey mi hiç anlamadık. Annesini ve babasını arayarak hastaneye geldik. Film çekildi. Kandan dolayı kafasında şişlik olabilir dediler. Oradan eve gittik. Eve gittiğimiz gibi telefon çaldı çocuğun kafasında mermi olabilir dediler. Geri geldiğimiz gibi yeniden film çektiler. Mermi olduğu anlaşıldı." dedi.