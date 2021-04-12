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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:06 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:15

Diyanet fetvasına göre ağda yapmak orucu bozar mı? Ağda yaptırınca oruç bozulur mu?

Ağda yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına oruçluyken ağda yapmak orucu bozuyor mu?

için geri sayım sona erdi. Rahmet ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan ve bozmayan şeyler de oruç tutacak müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Merak edilen durumlar arasında oruçluyken ağda yapmak yer alıyor. Bu sebeple de oruçluyken ağda yapacak olanlar, ağda yapmak orucu bozar mı sorusuna cevap arıyor. Başkanlığı, bu soruyu yanıtlayarak, oruçluyken ağda yapmak ile ilgili meseleye açıklık getirdi.

Ağda yapmak, zaman olmayan durumlarda oruçluyken ihtiyaç duyulabilecek bir şey olabiliyor. Bu nedenle de orucunu riske atmak istemeyenler, "Ağda yapmak orucu bozar mı" sorusunun cevabını araştırıyor. Başkanlığı altında bir başkanlık olarak faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı orucu bozan durumlar ile ilgili fetva ve bilgileri, bu bilgilerin kaynaklarını açıklıyor. 'nda kurulun verdiği fetvaya göre, ağda yapmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet DİYK açıklamasına göre oruçluyken ağda yapmanın orucu bozup bozmayacağı hakkında bilgiler...

Ağda yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına oruçluyken ağda yapmak orucu bozuyor mu?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Ağda yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına oruçluyken ağda yapmak orucu bozuyor mu?

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır.

Ağda yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına oruçluyken ağda yapmak orucu bozuyor mu?

Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir.

Ağda yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına oruçluyken ağda yapmak orucu bozuyor mu?

Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

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Diyanet fetvasına göre ağda yapmak orucu bozar mı? Ağda yaptırınca oruç bozulur mu?
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