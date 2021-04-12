Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Beykoz’a büyük müjde! Nikah salonu yaşamın merkezi olacak
Giriş Tarihi: 12.4.2021 14:14

’a büyük müjde! Nikah salonu yaşamın merkezi olacak

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Beykoz’a büyük müjde! Nikah salonu yaşamın merkezi olacak

’un merkezinde nikâh salonunun yaşam merkezi olarak tasarlandığını açıklayan Beykoz Belediye Başkanı , bu merkezde Millet Kıraathanesi, Spor Merkezi ve Mutfak Akademisi’nin de hizmete gireceğini ve merkezin çok yakında açılacağını ifade etti

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçenin merkezinde nikâh salonunun yaşam merkezi olarak tasarlandığını açıklayarak, nikâh salonu dışında, Millet Kıraathanesi, Spor Merkezi ve Mutfak Akademisi'nin de hizmet vereceğini duyurdu.

AYDIN: "ÇOK YAKINDA HİZMETİNİZDE" DEDİ

Beykoz belediye Başkanı Murat Aydın, sosyal medya hesabından yaşam merkeziyle ilgili olarak "Beykoz'da yaşamı canlandıracağız demiştik. Beykoz'un merkezinde sizler için bu yaşam merkezini tasarladık. Nikâh salonu müjdesiyle duyurduğumuz bu binada çok daha fazlası olacak; Millet Kıraathanesi, Spor Merkezi Mutfak Akademisi çok yakında hizmetinizde… Beykoz Çok Güzel" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz’a büyük müjde! Nikah salonu yaşamın merkezi olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA