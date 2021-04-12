Beykoz’a büyük müjde! Nikah salonu yaşamın merkezi olacak

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçenin merkezinde nikâh salonunun yaşam merkezi olarak tasarlandığını açıklayarak, nikâh salonu dışında, Millet Kıraathanesi, Spor Merkezi ve Mutfak Akademisi'nin de hizmet vereceğini duyurdu.

AYDIN: "ÇOK YAKINDA HİZMETİNİZDE" DEDİ



Beykoz belediye Başkanı Murat Aydın, sosyal medya hesabından yaşam merkeziyle ilgili olarak "Beykoz'da yaşamı canlandıracağız demiştik. Beykoz'un merkezinde sizler için bu yaşam merkezini tasarladık. Nikâh salonu müjdesiyle duyurduğumuz bu binada çok daha fazlası olacak; Millet Kıraathanesi, Spor Merkezi Mutfak Akademisi çok yakında hizmetinizde… Beykoz Çok Güzel" ifadelerini kullandı.