AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD'dan gelen son dakika haberiyle beraber Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 23:28'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Çevre illerde de paniğe neden olan sarsıntının ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
KORKUTAN DEPREM!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
CAN VE MAL KAYBI OLMADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.28'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 19 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.