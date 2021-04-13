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Giriş Tarihi: 13.4.2021 23:52 Son Güncelleme: 13.4.2021 23:56

AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre - Muğla (Datça)’da 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar panik yaşadı. Son dakika Ege Denizi depremine ilişkin detaylar.

AFAD'dan gelen son dakika haberiyle beraber Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 23:28'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Çevre illerde de paniğe neden olan sarsıntının ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

KORKUTAN DEPREM!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


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CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.28'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 19 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

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AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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