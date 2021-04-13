AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! | Video

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi - Muğla (Datça)’da 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar panik yaşadı. Son dakika Ege Denizi depremine ilişkin detaylar...