AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! | Video
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi - Muğla (Datça)’da 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar panik yaşadı. Son dakika Ege Denizi depremine ilişkin detaylar...