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Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:56 Son Güncelleme: 15.4.2021 16:58

: 'da silahlı kavgaya karışmıştı! ilk kez konuştu

Son dakika haberi: Bodrum'da silahlı kavgaya karışmıştı! Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu

Son dakika haberleri... Oyuncu , 'nın ilçesinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) töreninde silahlı kavgaya karışmıştı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu: "40 kişi üzerimize geldi. Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme attılar" İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında sanatçı Üstündağ'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu...

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı üzerinden canlı yayınına konuk olan Üstündağ, yaşanan kavgayı şu sözlerle anlattı:

'SİZ DE OLUN' DEDİLER!

"Böyle anlamsız bir gündem yarattığım için çok üzgünüm. Beni Ralli Kupası'na davet ettiler ve 'kupa töreninde siz de olun' dediler.

Ben, kız arkadaşım, arkadaşım ve arkadaşımın eşi ile kupa törenine gittik.

Yarış bitti, epey bir zaman geçti, arkadaşım gelmedi.

"BİR ANDA 40 KİŞİ ÜZERİMİZE GELDİ"

Ben de çevremdekilere durumu sordum. Cevap alamadım. Sonrasında bana kaza olduğunu söylediler. Fakat ambulans yoktu. Ben de; 'böyle bir yarışma yapıyorsunuz; ambulans yok.

Bunu her yerde paylaşacağım' dedim. Sonrasında arkamda bir arbede çıktı. Bize saldırdılar, bir anda 40 kişi üzerimize geldi.

Bodrum'da bir esnaf ağabeyimi aradım. Onlar geldi, onları da dövdüler.

Yaralama olayı da şu şekilde oldu. Arbede çıkıyor, arbede de silah patlıyor ve arkadaşım kendi arkadaşını vuruyor.

Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme atıyorlar...

Bana diyorlar 'artist misin?' Ben de 'Evet artistim!' dedim.

Kısaca ben bilmediğim olaylar arasında kaldım."

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Son dakika haberi: Bodrum'da silahlı kavgaya karışmıştı! Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu
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