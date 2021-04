Sosyal medyada kurgu hayatlar yaşanıyor

- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın hikayesinde sizi en çok etkileyen nedir?

- Kaliteli bir iş olması ve başarısı en başta etkileyen unsur. Altı sezondur devam eden bir işte olmak benim için büyük şans. Hikayenin matematiği çok zekice kurulmuş. Sürekli sürprizler barındırması, durağan olmaması, alışılmışın dışında işlenmesi, bol aksiyonlu oluşu etkenlerden. Ayrıca aile bağlarının kuvvetli oluşu ve değer yargılarının bulunması da beni çok etkiledi.

- Babası, zarar gelmemesi için yıllarca gizlemişti Didem'i. Siz onların iletişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Didem'e zarar gelmemesi için bunu annesi istemiş. Başına bir şey gelmesin diye yıllarca gizlemişler Didem'i. Gizlemiş fakat baba sevgisini esirgememiş ondan. Elini üstünden çekmemiş. Tabii ki beraber yaşasalar çok farklı olabilirdi. Yine de ben iletişimlerini güçlü buluyorum. Didem şartların getirdiği durumu kabul etmiş bu yüzden kimseyi suçlamamış. Böyle olunca bu iletişimlerine de yansımış ve kopmayan bir bağ oluşmuş. Sevgiye ve saygıya bağlı güçlü bir iletişim devam etmekte.

- Didem'in dobralığı dikkat çekiyor. Onun bu özelliğini seviyor musunuz? Siz de dobra biri misiniz?

- Didem'in dobralığı bana benziyor. Bu özelliğini çok seviyorum. Doğruluğuna inandığı, düşündüğü bir şey varsa bunu kimseden çekinmeden söylüyor. Bazen okurken 'yürü be kızım' diyorum. (Gülüyor) Her zaman bildiğini okuyan yapısı hoşuma gidiyor. Didem bana göre daha korkusuz. Dobralığı da bana göre bir tık fazladır. Bazen patavatsız olabiliyor ama bunları kötü niyetle yapmadığı için seyircinin hoşuna gidiyor. Bunun yanında deli dolu, kıpır kıpır oluşunu bitmeyen enerjisini de kendime benzetiyorum. Belki de içindeki duygusal yapısını böyle gizliyordur. Ne olursa olsun içindeki o yaşama sevincini asla kaybetmez, öyle biri Didem. Onun kendine has ayrı bir dünyası var.

- Hızır Ali ile evlilik yolunda. Onları neler bekliyor?

- Bizim dizide sürekli şaşırtan şeyler olur. Sürprizli bir diziyiz. Biz de olacakları seyirciyle beraber öğreniyoruz aslında. Her şey olabilir ama bence Hızır Ali ve Didem'i güzel şeyler bekliyor. Hareketli, inişli çıkışlı ama mutlu bir evlilik yolu diye düşünüyorum. Tabii bu benim isteğim ve düşüncem. Senaristlerimiz nasıl uygun görür, ne olur bilemem ama heyecanlı bölümler bizi bekliyor, ondan eminim.

- Sizce kadınların EDHO'yu sevmesinin nedenleri nedir?

- Ataerkil toplumlarda kadın olmak çok zor. Biz yeni nesil olarak erkekten bir adım geride kalmamız gerektiğini söyleyen ataerkil düzenin sesini kısmaya ve o sesi aslında yok etmeye çalışıyoruz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sadece kamera önünde kurgulanan dünyada değil kamera arkasında da kadın eşitliği söz konusu.

- Çocukluk hayallerinizden biri şarkıcı olmakmış. Planlarınızda var mı?

- Öyle bir hayalim vardı. Ayna karşısında elime mikrofon gibi düşünüp aldığım kumandamla şarkılar söylerdim. Yaş ilerledikçe oyuncu olma isteğim daha ağır basmıştı. Bir de öyle bir sesim olmadığını anlayınca sadece kendime söyleme kararı aldım. (Gülüyor)