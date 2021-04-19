5 yılda binlerce çocuğa umut oldu! Onlar gülerse dünya güler





'GÜLMEYEN ÇOCUK KALMASIN'

"Gülmeyen çocuk kalmasın" parolasıyla yola çıktıklarını belirten Osman Demirci, "Çocukları çok seviyorum. Küçüklüğümde benim hiç oyuncağım yoktu. O nedenle oyuncağa karşı hep bir özlemim vardı. Bir gün çocukları en çok ne mutlu eder diye düşündüm ve bir grup kurdum.