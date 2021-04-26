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Giriş Tarihi: 23.4.2021 09:30 Son Güncelleme: 26.4.2021 15:16

Sabah.com.tr'den çocuklara özel sayfası

Sabah.com.tr'den çocuklara özel masal sayfası

Türkiye'nin en çok okunan haber sitesi sabah.com.tr çocuklara özel yeni bir yayın başlatıyor. Çocuklar için hazırlanan sayfasındaki çok özel içerikleri; , , Aydilge, Rüzgar Aksoy, Dilşad Çelebi gibi birbirinden ünlü isimler seslendirdi.

Türkiye'nin en çok okunan haber sitesi sabah.com.tr çocuklara özel masal sayfası hazırladı. Türkiye ve dünyada çok bilinen masalları birbirinden ünlü isimler seslendirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN MASALLAR DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

www.sabah.com.tr/masal-dinle sayfasında şu masallar seslendirildi.

Hülya Koçyiğit: Fidan Çobanoğlu Kaplan'ın, Elif'in Kabukları

Sinan Akçıl: Russell Punter'ın, Sihirli Çakmak

İpek Açar: Doğukan İşler'in, Astronot Dıgıdık

Aydilge: Hans Christian'ın, Karlar Kraliçesi

Rüzgar Aksoy: Hans Christian Andersen'in, Kurşun Asker

Marul Kafa: Jung Chang'ın, Yaban Kuğuları

Dilşad Çelebi: Hans Christian Andersen'in, Parmak Kız

Gülçin Hatıhan: Hans Christian Andersen'in, Karlar Kraliçesi

Eser Eyüboğlu: Hans Christian Andersen'in, Parmak Kız

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Sabah.com.tr'den çocuklara özel masal sayfası
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