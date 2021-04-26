Sabah.com.tr'den çocuklara özel masal sayfası

Türkiye'nin en çok okunan haber sitesi sabah.com.tr çocuklara özel masal sayfası hazırladı. Türkiye ve dünyada çok bilinen masalları birbirinden ünlü isimler seslendirdi.

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www.sabah.com.tr/masal-dinle sayfasında şu masallar seslendirildi.

Hülya Koçyiğit: Fidan Çobanoğlu Kaplan'ın, Elif'in Kabukları

Sinan Akçıl: Russell Punter'ın, Sihirli Çakmak

İpek Açar: Doğukan İşler'in, Astronot Dıgıdık

Aydilge: Hans Christian'ın, Karlar Kraliçesi

Rüzgar Aksoy: Hans Christian Andersen'in, Kurşun Asker

Marul Kafa: Jung Chang'ın, Yaban Kuğuları

Dilşad Çelebi: Hans Christian Andersen'in, Parmak Kız

Gülçin Hatıhan: Hans Christian Andersen'in, Karlar Kraliçesi

Eser Eyüboğlu: Hans Christian Andersen'in, Parmak Kız