Arkadaşını yanlışlıkla öldürdü

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda iddiaya göre, bir süre önce güvenlik görevlisi olarak çalışan ve daha sonra ayrılan Emre Korkmaz, arkadaşı Yaşar Sarı'nın (19) evine gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfeği de oturma odasının kapısının arkasında bıraktı. Daha sonra eve İhsan Ulutürk geldi.

Bir süre sohbet eden arkadaşlardan İhsan Ulutürk, kapının arkasında bulunan pompalı tüfeği gördü. Tüfeği alan Ulutürk, tetiğe bastığı an karşısında bulunan arkadaşı Korkmaz'ı başından yaraladı. İhsan Ulutürk otomobile binip kaçarken olay yerine gelen sağlık görevlileri Emre Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Emre Korkmaz

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda İhsan Ulutürk kısa sürede yakaladı. Suçunu itiraf eden şüphelinin ifadesinde, "Arkadaşımın Yaşar'ın evine gittim. Emre de evdeydi. Kapının arkasında pompalı tüfeği gördüm. Boş olduğunu sanıyordum. Tetiğe bastım ve arkadaşım kanlar içinde kaldı" dediği öğrenildi. "Kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, ev sahibi Yaşar Sarı serbest kaldı.