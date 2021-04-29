Özlediğimiz samimiyeti Seksenler'de bulduk

TRT'nin sevilen dizisi Seksenler'in oyuncuları, Ramazan ayı boyunca ekranlara gelen 'Esenler'de Ramazan' programının konuğu oldu. Tiyatro sahnesi ile tanışma hikâyelerinden Seksenler'in başarısına kadar pek çok konuda görüşlerini paylaşan oyuncular, gençlere de tavsiyelerde bulundu.



SÖZÜMÜZ SENETTİ



Dizide izleyicinin kendinden bir şeyler bulduğunu söyleyen Deniz Oral, "Seksenler'de bizim örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz mevcut. Dizi bu nedenle bu kadar çok sevildi. Dizide çocukluğumuzdaki mahalleyi görüyoruz. Örneğin çocukken bizim oturduğumuz binanın altı plakçıydı. Paramız olmasa dahi plağımızı doldururduk. Mahallenin kasabından alışveriş yaptığımız zaman bizden para istemez, ay sonu hesabı kapatırdık. O dönemlerde sözümüz senetti" dedi.



Programda tiyatroyla tanışma hikâyesinden de bahseden Oral, şunları söyledi:



"Tiyatroya 10 yaşında başladım. Ablam bölge tiyatrosunda oyuncuydu. Ben debir oyunda çocuk rolünü oynadım. Sonrahayatım boyuncahep müzik ve tiyatroyla iç içe oldum."



EN İYİ AİLE DİZİSİ



Dizi oyuncularından Faruk Sofuoğlu ise Seksenler'in en iyi aile dizisi olduğunu belirterek "Günümüzdeki dizilerde entrika ve kavgayı çok görüyoruz. Seksenler'desevgi, saygı, sadakat, merhamet ve özlediğimiz samimiyet var" diyerek tiyatrocu olmak isteyen gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Tiyatrocu, bulunduğu coğrafyayı iyi tanımalıdır. Ustalarla aynı sahneyi paylaşmalıdır. Günümüzde popüler kültürden etkilenip oyuncuların bölüm başı aldığı ücretlere heveslenen gençler, bu işin eğitimini alsalar dahi başarılı olamıyor."



DÜNYA BİR TİYATRO SAHNESİ



Hacı Ali Konuk, günümüzde mahalle kültürünün kalmadığını dile getirerek "İstanbul'da çok güzel mahalleler vardı. Keşke bu kültürü yaşatabilseydik" ifadelerini kullandı. Tiyatroya lise yıllarında gönül verdiğini sözlerine ekleyen Konuk, şunları kaydetti:



"İmam hatip lisesinde okuduğum dönemde arkadaşlarımla okula bir sahne yaptık ve orada oyunlar oynamaya başladık. Sonra profesyonel oyunlar sahneledik ve tüm İzmit bizi izlemeye başladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldiğimde önce ilahiyat ardından diş hekimliği okudum. Tiyatro eğitimi de aldım. Aslında dünya bir tiyatro sahnesi ve biz rollerimizi oynuyoruz."



Seksenler dizisi oyuncularıyla yapılan söyleşinin ardından sanatçı Harun Cura'nın sahne aldığı konser, izleyiciyle buluştu. Cura ve orkestra, izleyicilere huzur dolu anlar yaşattı.