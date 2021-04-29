Ünlüler istismara dikkat çekti, 1.1 milyon bağış toplandı

Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 23 Nisan Cuma akşamı instagram he-sabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuk-lar" kampanyasına destek çağrısı yaptı, banka hesapları ve SMS yoluyla 8246 numarasına bağış yapılmasını istedi. Cem Yılmaz, Özge Özpirinçci, Edis Görgülü, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu, Pelin Kaya, Esra Bilgiç, Nilperi Şahinkaya, Merve Öz-bey, İbrahim Büyükak, Damla Sönmez, Cemal Can Canseven, Berkan Karabulut, Didem Soydan, Oğuzhan Koç, Kaan Yıldırım'ın da aralarında olduğu birçok ünlü isim; 23 Nisan akşamı ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun instagram hesabına konuk oldular.

REKOR BAĞIŞ TOPLANDI

Halkın büyük heyecanla desteklediği bağış gecesinde, kampanyaya katılan ünlü isimler de bağışta bulundu. Mersin Valiliği izni ile toplam 694 bin 720 lira değe-rinde SMS birlikte 1 milyon 172 bin 720 lira bağış toplayan UCİM ülke çapında ihmal ve istismarı önleme merkezlerini açmak için seferberlik başlattı. 16 şehir-de 16 önleme merkezi ile yola çıkan UCİM İstanbul, Konya, Erzurum, Kayseri, Mardin, Ordu, Antalya, Van başta olmak üzere açılacak önleme merkezleriyle ihmal ve istismarla mücadelede seferberlik başlatacak. Bugüne kadar binlerce davada çocuklara hukuki destek sağlayan UCİM Derneği, yüzlerce çocuğa rehberlik hizmeti vermeye devam ediyor. Proje kapsamında tam zamanlı avukat ve ruh sağlığı uzmanları ile faaliyet gösterecek UCİM, Haziran ayı itibariyle ülkenin 7 bölgesinde 16 şehirde merkezlerini açarak tüm ülkeye ulaşmayı hedefliyor.