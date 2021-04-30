Mevlana şehri Konya’da “Altın” dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı çevresinde başlatılan tarihi dönüşümde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli dönüşüm çalışmalarından biri olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da esnaflarla mutabık kalarak başlattıkları çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi. Mevlana Türbesi ile Tarihi Bedesten arasında tarihi dokuya uygun, Konya'ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, "Konya'nın önemli sorunlarından birisi olan ve yapıldığı günden beri tartışılan Mevlana Çarşısı'nın yıkım işlemlerini tamamladık. Altın Çarşı'da da tamamlanmak üzere. 2021 yılı içerisinde Altın Çarşı'yı ve Mevlana Çarşısı'nı yeni yüzüyle esnafımıza, Konya'ya, Türkiye'ye layık bir hale getirmeyi planlıyoruz. Burada amacımız; Mevlana Meydanı'ndan Bedesten, Aziziye Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Tepesi'ne doğru bir hareket oluşturmak. Şehrimize değer katacak, Türkiye'de çok konuşulacak bir proje olacak. İşbirliği için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim" dedi.Başkan Altay, dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle başladığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni döneminde ilk icraatlardan birisi budur. Başlangıcı ve Cumhurbaşkanlığı kararının çıkması 34 gün sürdü. Normalde Bakanlar Kurulu'na gidecek, kabine üyeleri imzalayacak 6-8 aylık bir süreçti. Yine bu projenin ortaya çıkmasında Konya'nın tüm projelerinde olduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un hem resmi prosedürün yürütülmesinde hem finansal desteğinde çok büyük katkısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.