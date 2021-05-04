Konya'da dehşet! Hayvan otlatma kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!

Korkunç olay, saat 11.30 sıralarında, merkez Meram ilçesinde, eskiden köy statüsünde olan Evliyatekke Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Hüseyin K. ve Hüseyin Kayabaşı, koyun otlattıkları dağlık arazide karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Koyun otlatma yeri nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K., av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı'ya ateş açtı.