Tartıştığı baba ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü! Çobanları kavga ettiği için öldürmüş

Olay, saat 11.20 sıralarında il merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Evliyatekke Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin Kurt, aralarında daha önce husumet bulunan Osman Kayabaşı ve babası Hüseyin Kayabaşı'yı av tüfeği ile ateş edip, vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Osman Kayabaşı olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Hüseyin Kayabaşı'da hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Katil zanlısı Hüseyin Kurt ise suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Mahalle muhtarı Sadettin Gürler, 'İkiside çiftçilik yapıyor. Dağda çobanları kavga etmiş. Çoban kavgası nedeniyle birbirlerine girmişler' dedi. Soruşturma sürüyor.