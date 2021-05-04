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Giriş Tarihi: 4.5.2021 13:17

Tartıştığı baba ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü! Çobanları kavga ettiği için öldürmüş

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Tartıştığı baba ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü! Çobanları kavga ettiği için öldürmüş

’nın ilçesinde çiftçilik yapan 50 yaşındaki Hüseyin Kurt, aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki ve babası 46 yaşındaki ’nı tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 11.20 sıralarında il merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Evliyatekke Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin Kurt, aralarında daha önce husumet bulunan Osman Kayabaşı ve babası Hüseyin Kayabaşı'yı av tüfeği ile ateş edip, vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Osman Kayabaşı olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Hüseyin Kayabaşı'da hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Katil zanlısı Hüseyin Kurt ise suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Mahalle muhtarı Sadettin Gürler, 'İkiside çiftçilik yapıyor. Dağda çobanları kavga etmiş. Çoban kavgası nedeniyle birbirlerine girmişler' dedi. Soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı baba ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü! Çobanları kavga ettiği için öldürmüş
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