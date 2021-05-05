Türkiye, koronavirüs ile mücadelede 29 Nisan itibarıyla 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Kapanma süresi boyunca marketler 10.00-17.00 saatleri arasında satış yapacak. Ancak züccaciye gibi ürünler satışa kapalı olacak. Kısıtlama süresince alkol satışı da yapılmayacak. Kısıtlamaların genişlemesi sonrası sosyal medyada birçok tezvirat ve asılsız bilgi de dolaşıma sokuluyor. Vatandaşlar sosyal medyada gündeme gelmesi sonrası, "Sigara satışı yasaklandı mı? Sigara satışı yasaklanacak mı?' sorularına yanıt aramaya başladı. Soruların çoğalması sonrası beklenen açıklama İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan geldi. Peki, sigara satışı yasaklandı mı? Sigara satışı yasaklaması gündemde mi? İşte Çataklı'nın merak edilen soruya verdiği net yanıt...