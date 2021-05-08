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Giriş Tarihi: 8.5.2021 09:36 Son Güncelleme: 8.5.2021 09:46

: vurgununda detayı! 'e kim yardım ediyor ?

SAFFET AZAK SAFFET AZAK
Son dakika: Thodex vurgununda İtalya detayı! Faruk Fatih Özer'e kim yardım ediyor ?

haberleri... , para şirketi ’in internet sitesini kapatarak yurt dışına kaçtı. Mafya ile bağlantısı olduğu iddiaları ise gün geçtikçe yeni bir boyut kazanıyor. Kripto Fatih'e kim yardım ediyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi: Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in mafya ile bağlantısı iddiaları gün geçtikçe yeni bir boyut kazanıyor.

Son gelen bilgilere göre; hakkında kırmızı bülten ile arama kararı olan şüphelinin Arnavut emniyeti tarafından yürütülen operasyonlardan rüşvet vererek kurtulabildiği belirtildi.

Özer'i Arnavutluk'ta eski yöneticiler ve mafyanın rüşvet karşılığı sakladığı ifade ediliyor.

Henüz Özer'in Arnavutluk'tan kaçtığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü ifade ediliyor.



KAÇIŞ 350 EURO

Özer'in ülkeden kaçma ihtimali olan sahil kentlerinde bazı bilgilere ulaşıldı.

İtalya'ya kaçakçılığın yapıldığı şehirlerde bazı kişilerle görüşüldüğü öğrenildi.

İnsan kaçakçıları, 350 euro gibi bir fiyata sürat motoru ve teknelerle İtalya adasına götürebileceğini söyledi.

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Son dakika: Thodex vurgununda İtalya detayı! Faruk Fatih Özer'e kim yardım ediyor ?
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