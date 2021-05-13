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Giriş Tarihi: 13.5.2021 23:41 Son Güncelleme: 13.5.2021 23:42

'da torunlarını kurtarmak isteyen suda boğuldu

DHA
Manisa'da torunlarını kurtarmak isteyen dede suda boğuldu

'nın Saruhanlı ilçesinde, serinlemek için girdikleri yangın söndürme göletinde boğulma tehlikesi geçiren 3 torununu kurtaran Bilhan Yılmaz (59), balçığa saplanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme göletinde meydana geldi. İddiaya göre, dedeleri Birhan Yılmaz ile birlikte gölete gelen B.A.Y. (7), B.Y. (9) ve B.Y. (8), serinlemek için suya girdi.

BALÇIĞA SAPLANIP GÖZDEN KAYBOLDU

3 çocuk boğulma tehlikesi geçirince dedeleri Birhan Yılmaz, müdahale etti. Suya girerek, torunlarını kurtaran Yılmaz, göletin zeminindeki balçığa saplandı. Sudan çıkamayan Yılmaz, bir süre sonra gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Gölette arama- kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manisa'da torunlarını kurtarmak isteyen dede suda boğuldu
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