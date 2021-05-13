Manisa'da torunlarını kurtarmak isteyen dede suda boğuldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme göletinde meydana geldi. İddiaya göre, dedeleri Birhan Yılmaz ile birlikte gölete gelen B.A.Y. (7), B.Y. (9) ve B.Y. (8), serinlemek için suya girdi.