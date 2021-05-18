'Hayatım Başkan Erdoğan'la değişti'! Senem’in azmi Kovid’i de yener





Ama Kovid burada da buldu bizi. Yavrum şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İnşallah Senem hayallerini gerçekleştirdiği gibi Kovid kabusundan da uyanacak. İnşallah yenecek bu koronavirüsü. Uyanacağız bu kabustan. Yine tutunacak hayata Senem" dedi.