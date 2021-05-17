Pandemide engeller aşıldı: 67 ilde hizmet verildi

2002'de engelli çalışan sayısı 5 bin 777 iken bu rakam 2020 yılı itibariyle 57 bin 809'a ulaştı. 2012'den 2021 Nisan sonuna kadar 59 bin 29 engelli vatandaşın İŞKUR kurs ve programlarından yararlanması sağlandı. Ağır engelli evladı olan annelere 5 Yıl erken emekli olma hakkı tanındı. 2008'den bugüne kadar toplam bin 757 ağır engelli evladı olan anne bu haktan yararlanarak emekli oldu. 2002'de engelli vatandaşın aylık maaşı 24,48 TL iken, 2021'de bu sayı yüzde 70 ve üzeri engellilik oranı için 914 TL'ye, yüzde 40-69 arası için 609 TL'ye yükseltildi. Böylece 2021 itibariyle engelli maaşları 38 kat artırıldı. Yüzde 70 ve üzeri engel oranı olup engelli maaşı alan kişi sayısı 2020 sonunda 277 bin 553 oldu.