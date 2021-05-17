Pandemide engeller aşıldı: 67 ilde hizmet verildi

Engelliler için Kovid 19 rehberi hazırlanırken, Süreli Engelli Raporlarının Geçerlilik Süresini 1 Eylül 2021 tarihine uzatıldı. Sosyal yardımlaşma vakıflarından aylıklarına ek olarak, Sosyal Koruma Kalkanı Faz-1 ve Faz-2 desteği çerçevesinde 1000 TL sosyal yardım ödemesi yapıldı.
İKAMETLERİNDE TESLİM EDİLDİ
5-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen engelli aylık ödemelerinin Vefa Sosyal Destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilmesi sağlandı. AK Parti iktidarları döneminde engellilere yönelik atılan adımlar pandemi süreci ile sınırlı değil. Evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 2007'de 28 bin 583 iken, bu sayı 2021 Mart'ta 18 kat artarak 535 bin 805'e ulaştı. Resmi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısı, 2002'de 21 iken, 2021 Mart ayı itibariyle 104'e, Özel Bakım Merkezleri sayısı da 2007'de 10 iken 292 oldu.
2002'de engelli çalışan sayısı 5 bin 777 iken bu rakam 2020 yılı itibariyle 57 bin 809'a ulaştı. 2012'den 2021 Nisan sonuna kadar 59 bin 29 engelli vatandaşın İŞKUR kurs ve programlarından yararlanması sağlandı. Ağır engelli evladı olan annelere 5 Yıl erken emekli olma hakkı tanındı. 2008'den bugüne kadar toplam bin 757 ağır engelli evladı olan anne bu haktan yararlanarak emekli oldu. 2002'de engelli vatandaşın aylık maaşı 24,48 TL iken, 2021'de bu sayı yüzde 70 ve üzeri engellilik oranı için 914 TL'ye, yüzde 40-69 arası için 609 TL'ye yükseltildi. Böylece 2021 itibariyle engelli maaşları 38 kat artırıldı. Yüzde 70 ve üzeri engel oranı olup engelli maaşı alan kişi sayısı 2020 sonunda 277 bin 553 oldu.