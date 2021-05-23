Antalya'da korkunç cinayet: Karısını halıya sarmış!

Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk'ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm" dedi.