Asker eğlencesi yasak mı, serbest mi? Kademeli normalleşmede asker eğlencesi yapılır mı ve izin var mı?

Tam kapanma sürecinde koronavirüs vakalarında beklenen düşüş yaşandı. Bunun üzerine kademeli normalleşme sürecinde, bazı kısıtlamalar esnetildi. Askerlerin celp dönemi sebebiyle pek çok vatandaş sokakta asker eğlencesi kutlanıp kutlanamayacağını merak ediyor. Asker eğlencesi yasak mı, serbest mi soruları bu bağlamda inceleniyor. Kademeli normalleşmede asker eğlencesi yapılır mı ve izin var mı gibi sorulara yanıt arayan pek çok vatandaş, genelgede bu konuyla ilgili maddelere göz atıyor.

ASKER EĞLENCELERİ YASAK MI 2021?

Koronavirüs pandemisi sürecinde, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla düğün, cenaze, kutlama, asker eğlencesi gibi olaylar yasaklanmıştı. Bu yasaklar, Haziran ayında celp döneminin gelmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Pek çok vatandaş sokakta asker eğlenceleri yasak mı, serbest mi diye araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz yıl alınan kararla askere gidecek kişinin yasaklara uyacağına dair taahhütname imzalamasına karar verilmiş, asker uğurlamasına yalnızca askerlerin birinci derece yakınlarının katılabileceği duyurulmuştu.