Asker eğlencesi yasak mı, serbest mi? Kademeli normalleşmede asker eğlencesi yapılır mı ve izin var mı?

Tam kapanma sürecinde koronavirüs vakalarında beklenen düşüş yaşandı. Bunun üzerine kademeli normalleşme sürecinde, bazı kısıtlamalar esnetildi. Askerlerin celp dönemi sebebiyle pek çok vatandaş sokakta asker eğlencesi kutlanıp kutlanamayacağını merak ediyor. Asker eğlencesi yasak mı, serbest mi soruları bu bağlamda inceleniyor. Kademeli normalleşmede asker eğlencesi yapılır mı ve izin var mı gibi sorulara yanıt arayan pek çok vatandaş, genelgede bu konuyla ilgili maddelere göz atıyor.
ASKER EĞLENCELERİ YASAK MI 2021?
Koronavirüs pandemisi sürecinde, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla düğün, cenaze, kutlama, asker eğlencesi gibi olaylar yasaklanmıştı. Bu yasaklar, Haziran ayında celp döneminin gelmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Pek çok vatandaş sokakta asker eğlenceleri yasak mı, serbest mi diye araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz yıl alınan kararla askere gidecek kişinin yasaklara uyacağına dair taahhütname imzalamasına karar verilmiş, asker uğurlamasına yalnızca askerlerin birinci derece yakınlarının katılabileceği duyurulmuştu.
SOKAKTA ASKER EĞLENCESİ YASAK MI 2021?
Tam kapanma sürecinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde asker eğlenceleriyle ilgili bir karara yer verilmedi. Aynı zamanda 1 Haziran'a kadar geçerli olacak kademeli normalleşme kararlarında da güncel bir bilgiye rastlanmadı. Bu nedenle, asker eğlenceleri ile ilgili daha önce alınan kararlar geçerli olacak ve yeni bir karar alınıncaya dek asker eğlenceleri yapılamayacak.
ASKER EĞLENCESİ YASAĞI KALKTI MI?
Koronavirüs salgını sebebiyle bulaş riskini arttıran toplanmalar yeni bir karar çıkıncaya dek yasaklandı. Kademeli normalleşme sürecinde de asker eğlenceleri yapılamıyor. Askerleri havaalanı ve otogarlarda yalnızca birinci derece akrabaları uğurlayacak. Sokakta ve otogarda asker eğlencesi ve asker uğurlaması yapılamayacak.