Kademeli normalleşmenin sonlarına doğru gelinirken hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri de araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi, hafta sonu ve hafta içi olmak üzere bakkal ile market çalışma saatleri değişti. Bu gelişme ile beraber marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde merak ediliyor. Genelgede A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de aktarıldı.

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? HAFTA SONU AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Buna karşı, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklılık gösterecek. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

İşte, 28 Mayıs bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının cevapları