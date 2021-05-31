Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye etek giydirdi!
Giriş Tarihi: 31.5.2021 15:23 Son Güncelleme: 31.5.2021 15:42

: Eşini ettiğini iddia ettiği kişiye etek giydirdi!

DHA
Son dakika: Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye etek giydirdi!

haberi: 'te yaşayan Ercan O., eşini bir süredir ettiğini iddia ettiği kişiye kadın kıyafeti giydirdi, sopayla döve döve polis merkezine götürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis merkezinde gözaltına alınan Ercan O. ile kadını taciz ettiği iddia edilen kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri...Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, Metin T. isimli kişi, Tuğba O., isimli kadını evinin çevresine gelerek rahatsız etti.

Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. da kendince plan yaptı. Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı. Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü.

Ardından Ercan O., Metin T.'ye sütyen ve etek giydirdi. Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti.

Polis Merkezi'nde Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı.

Metin T.'yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye etek giydirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA