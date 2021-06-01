Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme! Tecavüzcü jokeyin hapsi kesinleşti!

İstanbul'da ağabeyinin eşi N.P'ye iki jokey arkadaşının yardımı ile tecavüz etmekten yargılanan jokey Uğur Polat ile kendisine yardım eden arkadaşları Erhan G. ve Sercan Ç.'ye İstinaf Mahkemesi'nden ceza yağmıştı. İstinaf Mahkemesi tutuklu yargılanan Uğur Polat'a nitelikli cinsel saldırı suçunu akrabaya karşı ve birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 16 yıl 3 ay hapis cezası vermiş, tutuksuz yargılanan Erhan G. ve Sercan Ç.'yi de cinsel saldırı suçunun asli faili olduğuna kanaat getirerek 15'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan da aldıkları 5'er yıl hapis cezasını onayan İstinaf Mahkemesi tutuksuz iki jokeyin de tutuklanmasına karar vermişti.