Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme! Tecavüzcü jokeyin hapsi kesinleşti!

İstanbul'da ağabeyinin eşi N.P'ye iki jokey arkadaşının yardımı ile tecavüz etmekten yargılanan jokey Uğur Polat ile kendisine yardım eden arkadaşları Erhan G. ve Sercan Ç.'ye İstinaf Mahkemesi'nden ceza yağmıştı. İstinaf Mahkemesi tutuklu yargılanan Uğur Polat'a nitelikli cinsel saldırı suçunu akrabaya karşı ve birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 16 yıl 3 ay hapis cezası vermiş, tutuksuz yargılanan Erhan G. ve Sercan Ç.'yi de cinsel saldırı suçunun asli faili olduğuna kanaat getirerek 15'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan da aldıkları 5'er yıl hapis cezasını onayan İstinaf Mahkemesi tutuksuz iki jokeyin de tutuklanmasına karar vermişti.
ARKADAŞLARI TUTTU JOKEY TECAVÜZ ETTİ
3 jokeyin spor hayatını bitiren olay, İstanbul Bakırköy'de 2016 Mayıs'ında şu şeklide yaşanmıştı; Uğur Polat'ın İzmir'de yaşayan ağabeyi Nadir P.'nin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N. P., Uğur Polat'ın evine gitti. Bir süre sonra evde bulunan Uğur Polat jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak genç kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Uğur Polat'ın talimatıyla iki jokey kendi odalarına çekildi. Alkollü olan Uğur Polat, genç kadına tecavüz etti.
3 YIL SONRA CEZA YAĞDI
Bir süre sonra 3 jokeyin ellerinden kurtulan N.P. yolda gördüğü bir kişiden yardım istedi. Sokaktan geçen bir kadın ise polise ihbarda bulundu. Uğur Polat'ın sokakta genç kadına tokat atması sonucu çevredekilerin tepkisi üzerine jokeyler N. P.'yi bırakarak ayrıldı. N. P.'nin şikâyeti üzerine 3 jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak' suçlarından dava açıldı. 3 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi.
YARGITAY'A İTİRAZ ETTİLER
İtiraz üzerine tecavüz olayında Sercan Ç. ve Erhan G.'nin asli fail olduğuna kanaat getiren 20. Ceza Dairesi cinsel saldırı suçundan iki jokeye de 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun birden fazla işlendiği gerekçesiyle cezayı 18 yıl hapis cezasına çıkartan 20. Ceza Dairesi, iyi hal indirimine giderek cezayı 15 yıla düşürdü. 3 jokey toplam 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu. Sanıkların Bölge Adliye Mahkemesinin kararını bir üst mercii olan Yargıtay'a taşıdı.
HAPİS CEZALARI KESİNLEŞTİ
Bölge Adliye Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen yargılama sonrası karara itiraz eden sanıkların talebi Yargıtay 14. İcra Dairesi tarafından inceleme altına alındı. Yargıtay yapılan inceleme sonunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinin verdiği kararın yerinde olduğunu belirterek itirazı esastan reddetti. Böylelikle 3 sanığın almış oldukları hapis cezası onanmış oldu.Son dakika: Mervenur'un katili: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım SON DAKİKA: Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Yöneticisi'nin cezası belli oldu! Batman’da iğrenç olay! Zihinsel engelli genç kızı kaçırıp tecavüz etti