Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eşini 7 yerinden bıçakladı 6 yıl ceza aldı
Giriş Tarihi: 3.6.2021 13:21

Eşini 7 yerinden bıçakladı 6 yıl ceza aldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Eşini 7 yerinden bıçakladı 6 yıl ceza aldı

'da geçtiğimiz yıl bir çocuk annesi hemşire Dilek Güven’i (41); "Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim’ diyerekten 7 yerinden bıçaklayan Hüseyin Güven (41) 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yoğun bakım hemşiresi olarak çalışırken şu anda masa başı hemşirelik yaptığını ifade eden Güven, “6 gün yoğun bakımda 14 gün de serviste yattım. Yaşam mücadelesi verdim. Ben yerde kanlar içerisinde yatarken benim yalvarmam üzerine 112’yi arayıp beni hastaneye götürdüğü için 5 yıl ceza aldı. Bunun 4 yılını yatar dediler. Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı." dedi.

Adana'da ilk eşinden boşanan 1 çocuk annesi hemşire Dilek Güven, 8 sene önce halı sahada işçi olarak çalışan Hüseyin Güven ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları oldu. İddiaya göre çift, Dilek Güven'in önceki eşinden olan çocuğu yüzünden sürekli kavga etmeye başladı.

Bunun üzerine Dilek Güven boşanmak istedi. Olay günü nöbetten gelen hemşire ile eşi boşanma yüzünden tartıştı. Bunun üzerine Hüseyin Güven, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 'Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim" diyerek 7 yerinden bıçakladı. Hüseyin Güven daha sonra yaralı eşini komşunun otomobiliyle hastaneye götürdü. Eşinin durumu anlatması üzerine polis tarafından yakalanan Güven tutuklandı.

BİR İNSANI CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hüseyin Güven 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Boşanma aşamasında olduğu eşine verilen cezayı az bulan Dilek Güven, "Eşim tarafından 7 yerimden bıçaklandım. Kendi kendime yaptığımı, evimi terk ettiğimi söyledi. Mahkemede namusuma iftira attı, leke sürdü. Ağır yaralandığım olayda evlatlarım için yaşama tutundum. Ben yerde kanlar içerisinde yatarken benim yalvarmam üzerine 112'yi arayıp hastaneye götürdüğü için bu cezayı verdiler. Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Adalet savaşının içerisindeyim" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini 7 yerinden bıçakladı 6 yıl ceza aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA