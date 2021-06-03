Eşini 7 yerinden bıçakladı 6 yıl ceza aldı

Adana'da ilk eşinden boşanan 1 çocuk annesi hemşire Dilek Güven, 8 sene önce halı sahada işçi olarak çalışan Hüseyin Güven ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları oldu. İddiaya göre çift, Dilek Güven'in önceki eşinden olan çocuğu yüzünden sürekli kavga etmeye başladı.

Bunun üzerine Dilek Güven boşanmak istedi. Olay günü nöbetten gelen hemşire ile eşi boşanma yüzünden tartıştı. Bunun üzerine Hüseyin Güven, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 'Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim" diyerek 7 yerinden bıçakladı. Hüseyin Güven daha sonra yaralı eşini komşunun otomobiliyle hastaneye götürdü. Eşinin durumu anlatması üzerine polis tarafından yakalanan Güven tutuklandı.

BİR İNSANI CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hüseyin Güven 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Boşanma aşamasında olduğu eşine verilen cezayı az bulan Dilek Güven, "Eşim tarafından 7 yerimden bıçaklandım. Kendi kendime yaptığımı, evimi terk ettiğimi söyledi. Mahkemede namusuma iftira attı, leke sürdü. Ağır yaralandığım olayda evlatlarım için yaşama tutundum. Ben yerde kanlar içerisinde yatarken benim yalvarmam üzerine 112'yi arayıp hastaneye götürdüğü için bu cezayı verdiler. Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Adalet savaşının içerisindeyim" diye konuştu.