Ceviz kırma cinayetinin ilk celsesinde karar!

Olay 7 Ocak tarihinde Sultangazi ilçesinde yaşanmıştı. İddiaya göre, Velit Bakır eşinin canı çektiği içinde evinde ceviz kırıyordu. Çıkan sesten rahatsız olan üst komşusu Mustafa Turan, aşağı inerek komşusunu uyardı. Mustafa Turan ile Velit Bakır arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında Mustafa Turan, yanında getirdiği tüfek ile ateş ederek Bakır'ı göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

YARGILAMA BAŞLADI

Olay yerinde yakayı ele veren Mustafa Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda Mustafa Turan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Velit Bakır'ın hamile eşi ve ailesi katılım sağladı. Tutuklu sanık Mustafa Turan salonda hazır edildi.

SUÇU REDDETTİ

Savunmasını gerçekleştiren sanık, "Kasten öldürmedim, olay kazadır. Binanın sallandığını hissettim sesin nerden geldiğini duymak için dışarı çıktım. Bodrum kattan geldiğini duydum. Komşumdan yardım istemeye kapısına gittim. Kapıyı çocuk açtı. Arkasından Velit geldi. Tartıştık bana küfür ederek üstüme yürüdü bende poşete koyduğum tüfeğimi sallarken Velit'in kıyafetine takıldı. O sırada tüfek patladı" şeklinde konuştu.

"5 CEVİZ BİLE YOKTU"

Mahkemede söz hakkı verilen Velit Bakır'ın eşi Nesrin Bakır olayı, "Benim canım ceviz çekti, toplam 5 ceviz bile yoktu. Kapı çaldı kapıyı eşim açtı. Adam dedi ki "Bu ne gürültü" eşim de dediki "Ceviz kırıyoruz" ben de dedim ki "Buyur sen de ye" o da "Niye gürültü yapıyorsun' diye cevap verdi. Eşim de 'Sen bütün gün gürültü yapıyorsun biz bir şey diyor muyuz" dedi. Elinde poşeti görmüştük eli tetikteydi, eşimin göğsüne silahı değdirip silahı patlattı. Eşim olay yerinde direkt düştü. Mustafa direkt kaçmaya çalıştı." ifadeleriyle anlattı.

"ÇOCUKLARI EVE DAVET EDİYOR"

Nesrin Bakır mahkemede ifadelerinde daha önce de elektrik ve sularını kestiğini belirterek, "Bu şahıs daha önce elektriğimizi suyumuzu kesti kirayı neden vermiyorsunuz diye aslında abisinin kiracısıydık.Abisine değil kendisine vermemizi istiyordu kirayı. O sırada eşim şehir dışındaydı. Çocukları sürekli eve davet ediyor. Çocukların topları bunun balkonuna düştüğü zaman gidip almaya korkuyorlar" dedi.

TÜFEĞİ POŞETE KOYMUŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Velit Bakır'ın oğlu Yusuf Bakır, "Annem çekiçle ceviz kırıyordu. Kapı çaldı ben diğer odadaydım babam kapıyı açtı o kişi ,'Bu ne gürültü" dedi. Babam da ceviz kırıyoruz, sen bizi her gün rahatsız ediyorsun' dedi. Aralarında bir konuşma geçti, küfür yoktu. Babam 'Sen yukarı çık' dedi. Sanığın elinde siyah poşet vardı, babama ateş etti. Babam kesinlikle Mustafa'nın üzerine yürümedi, küfür etmedi. Ateş ettiğinde korktum. Sanığı elinde siyah poşetle merdivenlerden inerken gördüm. Panikle dışarıya çıktım o sırada akrabamız olan yan binadaki Selman amcam geldi. Kaçmaya çalışan sanığı Selman amcam yakaladı" şeklinde konuştu.

İLK CELSEDE KARAR

İlk celsesi görüşen duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti eksik husus kalmadığı gerekçesiyle kararını açıkladı. Heyet, sanık Mustafa Tutan'ın "Kasten öldürme " suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Cezada indirim uygulanmadı.