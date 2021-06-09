Bu hafta gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Koronavirüs salgınına ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı normal şartlarda her hafta Pazartesi günü yapılıyor. Ancak 14 Haziran'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Kabine Toplantısı farklı bir tarihe alındı. Bu Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddeleri ise yine corona virüsü ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Buna göre, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın saat kaçta gerçekleştirilecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara ve normalleşme adımlarına ilişkin MKYK üyelerine bilgi verdi. Toplantıda yeni karar bazı rahatlamaların hayata geçirileceği tarih de belli oldu.
SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK
Normalde 2 haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.