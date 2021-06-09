‘Kızımı önce boğup sonra yaktılar’

İstanbul Bahçelievler
'de erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Fatma Mavi'nin (31), katil zanlıları Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Aktürk ve Sarı hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Mala zarar verme" suçlarından 8'er aydan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep edilen davada, Fatma Mavi'nin babası Mustafa Mavi, "Kızım önce boğuldu, sonra yakıldı. Kızımın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.