SON DAKİKA HABERİ: Duygu Delen davasında karar çıktı! Sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi

Duygu'nun Mehmet Kaplan tarafından darp edildikten sonra bilinci kapalı şekilde odadan balkona kadar sürüklenmesi iddiasına ilişkin bir bulgu olmadığını söyleyen Arıcan, bu tür değerlendirmelerde kapı ve perdenin durumu gibi tüm hususlar değerlendirildiğinde bir kişinin oradan sürüklenerek götürülmesinin mümkün olmadığını savundu. Arıcan, olayın intihar veya cinayet olduğunu söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

Arıcan, Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı'nın olay sırasında Duygu Delen'in çorabında kan olmamasının nasıl açıklanacağı sorusu üzerine akla ilk gelen değerlendirmenin Duygu'nun kan olan yere basmaması şeklinde cevapladı. Arıcan, "Duygu'nun gerek tişörtünde gerek taytında Mehmet Kaplan'a ait kan örnekleri vardır. Ben sadece olasılıkları söylüyorum. Eğer çorapta kan yoksa o çorap kana temas etmemiştir. Olay yerinde kan izlerinin olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmı damlama bir kısmı da temas ve el yıkandıktan sonra olduğunu biliyoruz. Kişinin kapıyı hangi eliyle kullandığı önemlidir. Net bir şey söylemek zor ama kişinin o esnada diğer elinde bir şey var mıdır bilemiyoruz. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir" dedi.

İlk raporu hazırlayan Adli Tıp Uzmanı ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kar ise kendisinin hazırladığı raporun o aşamadaki mevcut delillerle hazırlandığını belirterek, Duygu Delen'in düşme esnasında ellerin refleks hareketi gösterdiğine katılmadığını ve elin yere temas dahi etmediğini söyledi.