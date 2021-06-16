Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Duygu Delen davasında karar çıktı! Sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi | Video

SON DAKİKA HABERİ: Duygu Delen davasında karar çıktı! Sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi | Video

SON DAKİKA HABERİ: Duygu Delen davasında karar çıktı! Sanık
16.06.2021 | 19:09

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Gaziantep'te, Duygu Delen’in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

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