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Giriş Tarihi: 17.6.2021 22:10

'de okul dönüşü feci ! 8'i öğretmen 10 yaralı

DHA
Mardin'de okul dönüşü feci kaza! 8'i öğretmen 10 yaralı

'in ilçesinde okul öğretmenlerini taşıyan servis minibüsüne arkadan kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı.

'in ilçesindeki , öğlen saatlerinde Mardin-Midyat karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kırsal Çavuşlu Mahallesi Yunus Emre Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan K.B. yönetimindeki 47 M 3109 plakalı servis minibüsüne, aynı istikamete giden ve plakası öğrenilemeyen M.N.A yönetimindeki kamyonet arkadan çarptı.

8'İ ÖĞRETMEN 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü M.N.A. ve servis sürücüsü K.B. ile M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B., O.A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Mardin'de okul dönüşü feci kaza! 8'i öğretmen 10 yaralı
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