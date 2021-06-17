Mardin'de okul dönüşü feci kaza! 8'i öğretmen 10 yaralı

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü M.N.A. ve servis sürücüsü K.B. ile M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B., O.A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.