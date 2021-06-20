Baş Belası dizisinde Psikolog İpek gönülleri fethetmeye geliyor

KURTULMAKTA ZORLUK ÇEKTİM



- Sen Anlat Karadeniz'de çok ağlamış, ağlatmıştınız. Bu dizide güldüreceksiniz. Normalde hangisini tercih edersiniz, dram mı komedi mi?

- Baş Belası'nda daha çok güleceğiz ama İpek'in kusursuz olarak tanımladığı hayatındaki kusurlar ortaya çıktığında zaman zaman onun yaşadığı zorluklara, hüzne, drama tanık olacağız.

Dram mı komedi mi derseniz, yanıtım "İkisi de" olur.

- Çekimler nasıl geçiyor?

- Yönetmenimiz Murat Onbul'la Sen Anlat Karadeniz'in son sezonunda da birlikteydik. Güzel bir dostluğumuz da oldu, o yüzden birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve anlıyoruz. Bu benim için çok büyük bir avantaj oldu. Ekipte de daha önce çalıştığım birçok arkadaşım var. İşi keyifle, güvenle yaptığımızı hissediyorum. Ekip-oyuncu uyumu harika, pozitif ve enerjisi yüksek. Bu da bol motivasyona sebep oluyor.

- Dramda da oynadınız ama siz enerjik, eğlenceli birisiniz. Neler izlemekten keyif alıyorsunuz?

- Enerjim aşırı yüksek, evet. Sen Anlat Karadeniz ağırlığı yoğun, bana uzak bir dramdı. Bir süre etkisinden kurtulmakta güçlük çektim. Hâlâ eski Türk filmleri izlemekten keyif alıyorum, bir de bazı yabancı diziler var takip ettiğim. Sadece şu sıralar vakit ayıramıyorum.

- Psikolog İpek'le benzeyen yanlarınız var mı?

- Çok var. Bir konu hakkında detaylı inceleme yapmayı, polisiye kitap okumayı, polisiye filmleri, belgeselleri çok severim. Bir de konuşmayı (Gülüyor) - Sizin için kimler baş belasıdır ya da kime tam bir baş belası dersiniz?

- Etrafımda baş belası olduğunu düşündüğüm biri yok belki ben etrafımdakilere olmuşumdur. (Gülüyor)