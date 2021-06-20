İzmir depreminin simgesi Ayda'nın babası SABAH'a konuştu: 'Annem nerede?' diye sorunca...

Şu an Babalar Günü'nün çok bir anlamı yok benim için. Eşimin acısı hala ilk günkü gibi taze. Çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapmaya çalışıyorum. Allah'a şükür ki annem ve babam hala hayattalar. Ben işe gittiğimde çocuklara annem ve babam bakıyor. Gözüm arkada kalmıyor. Bakıcıya emanet etmektense, anne ve babamın bakması daha iyi oldu. Onların desteği olmasa hayat şu ankinden kat kat daha zor olurdu. Anne ve babamın evi de depremde hasar almıştı. Yıkılacak. Şu anda bizle birlikte kalıyorlar. Oğlum Atakan şu an okula gidiyor. Yakında okullar kapanacak. Tatile girecekler" dedi.