Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den Ankara dahil 16 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalık hava durumu haritası paylaşıldı. Özellikle pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarınn çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.
BİRÇOK İLÇE İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'den yapılan bir diğer açıklamada ise "21.06.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Bilecik çevreleri, Konya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Eskişehir, Konya, Muğla, Zonguldak, Karabük, Ankara, Bolu, Denizli, Isparta, Kütahya, Uşak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.