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Haberler Yaşam Haberleri Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den Ankara dahil 16 ile sarı kodlu uyarı
Giriş Tarihi: 21.6.2021 03:11 Son Güncelleme: 21.6.2021 03:14

Kuvvetli geliyor! 'den dahil 16 ile sarı kodlu

SABAH İNTERNET
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den Ankara dahil 16 ile sarı kodlu uyarı

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ve 'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde bekleniyor. Haftanın ilk günü başlayacak olan yağışların pazartesi ve salı günü kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer yaptıkları açıklamalarda vatandaşları yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Öte yandan aralarında Ankara'nın da bulunduğu 16 ile sarı kodlu verildi.

Genel Müdürlüğü tarafından haftalık hava durumu haritası paylaşıldı. Özellikle pazartesi ve salı günleri ve 'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarınn çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

BİRÇOK İLÇE İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan bir diğer açıklamada ise "21.06.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Bilecik çevreleri, Konya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin haritasında; Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Eskişehir, Konya, Muğla, Zonguldak, Karabük, Ankara, Bolu, Denizli, Isparta, Kütahya, Uşak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den Ankara dahil 16 ile sarı kodlu uyarı
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