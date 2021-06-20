Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den Ankara dahil 16 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalık hava durumu haritası paylaşıldı. Özellikle pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarınn çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.