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Giriş Tarihi: 21.6.2021 23:55 Son Güncelleme: 22.6.2021 00:35

'de 'tuvalet yapma' tartışmasında silahlar konuştu: 3 yaralı

İHA
Kocaeli'de 'tuvalet yapma' tartışmasında silahlar konuştu: 3 yaralı

’nin ilçesinde alkol aldıkları bina önüne idrar yaptıkları iddia edilen şahıslar ve kendisini uyaran bina sahipleri arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp edilerek yaralandı.

'nin ilçesindeki olay, 22.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın önünde meydana geldi.

TUVALET YAPMA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre Z.K. ve İ.A. adlı 2 arkadaş, iki katlı binanın önünde alkol almaya başladı. Alkol alan şahısların bina önüne tuvaletini yaptığını iddia eden bina sahiplerinden Yusuf B., şahısları uzaklaşmaları konusunda uyardı. Uyarı sonrasında şahıslar tartışmaya başlayan Yusuf B.'yi gören kardeşi Hasan B. de tartışmaya katıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonrasında patlayan silahla Hasan B. ayağından yaralanırken, İbrahim A. karnından bıçaklanarak, Yusuf B. de darp edilerek yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan İbrahim A. Kocaeli Devlet Hastanesine, Yusuf B. ve kardeşi Hasan B. ise Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan Z.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kavgada bıçaklanarak yaralanan İbrahim A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video

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Kocaeli'de 'tuvalet yapma' tartışmasında silahlar konuştu: 3 yaralı
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