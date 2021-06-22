Video Yaşam 'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video

'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video

'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video
21.06.2021 | 23:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı | Video 01:31
Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı | Video 22.06.2021 | 00:53
Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video 00:14
Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video 22.06.2021 | 00:44
'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video 02:35
'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video 21.06.2021 | 23:46
Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video 02:26
Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video 21.06.2021 | 23:23
Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video 08:00
Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video 21.06.2021 | 23:04
Şehidin son videosu yürek dağladı: Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan | Video 00:55
Şehidin son videosu yürek dağladı: Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan | Video 21.06.2021 | 21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?| Video 02:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?| Video 21.06.2021 | 19:43
ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video 01:49
ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video 21.06.2021 | 19:06
Ümraniye’de yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı | Video 03:13
Ümraniye’de yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı | Video 21.06.2021 | 17:15
Sokak köpekleri genç kıza saldırdı | Video 03:22
Sokak köpekleri genç kıza saldırdı | Video 21.06.2021 | 17:16
Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'ın yargılandığı davada karar açıklandı | Video 03:18
Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'ın yargılandığı davada karar açıklandı | Video 21.06.2021 | 17:16
Türk Yıldızları’nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti | Video 02:14
Türk Yıldızları’nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti | Video 21.06.2021 | 17:17
Esra Erol 21 Haziran 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Esrarengiz olayın görüntüleri ilk kez Esra Erol'da... 25:52
Esra Erol 21 Haziran 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Esrarengiz olayın görüntüleri ilk kez Esra Erol'da... 21.06.2021 | 16:57
Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması 05:40
Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması 21.06.2021 | 15:14
Yok artık dedirtti! Üstgeçit asansörüne motosikletiyle bindi | Video 01:03
Yok artık dedirtti! Üstgeçit asansörüne motosikletiyle bindi | Video 21.06.2021 | 16:11
Ödemiş’i sağanak vurdu. Sel sularına kapılan bir araç böyle kurtarıldı | Video 02:36
Ödemiş’i sağanak vurdu. Sel sularına kapılan bir araç böyle kurtarıldı | Video 21.06.2021 | 15:42
3.3 milyon TL’lik gasp olayında şüphelilerin yakalanma anı kamerada | Video 00:30
3.3 milyon TL’lik gasp olayında şüphelilerin yakalanma anı kamerada | Video 21.06.2021 | 15:42
Eski eşine dehşeti yaşattı. O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:19
Eski eşine dehşeti yaşattı. O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 21.06.2021 | 15:00
Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı | Video 00:51
Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı | Video 21.06.2021 | 14:45
Adana'da çantasını almaya çalıştıkları kadını böyle yerde sürüklediler 02:32
Adana'da çantasını almaya çalıştıkları kadını böyle yerde sürüklediler 21.06.2021 | 12:25

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkol aldıkları bina önüne idrar yaptıkları iddia edilen şahıslar ve kendisini uyaran bina sahipleri arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla 2 kişi ise bıçakla yaralanarak hastanelik oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA