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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:39 Son Güncelleme: 21.6.2021 10:50

: Ataşehir'deki soygunda flaş gelişme! 13 gözaltı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Ataşehir'deki soygunda flaş gelişme! 13 gözaltı

haberi: 'de yaşanan sır dolu gasp olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Gayrettepe Asayiş Şubedeki işlemleri devam ediyor.

haberleri... Ataşehir'de geçtiğimiz hafta evinde bulunan 9.9 milyon lira nakit parayı 3 parça çanta ile aracına alıp çalıştığı holding binasına giden Yönetim Kurulu Üyesi 41 yaşındaki Sibel Koçan çalıntı plakalı araçla gelen 3 gaspçı tarafından başından vurulup öldürüldü.

İçerisinde 3.3 milyon lira dolu çantalardan biri ise gasp edildi. Koçan'ın oturduğu Rezidansın üst katında oturan ve eski eşi olan Süleyman Aydın ise olaydan kısa bir süre sonra 32. Kattan atlayarak intihar etti.

Aydın'ın intihar etmeden hemen önce Sibel Koçan'ın ablasını telefonla arayıp; "Sibel gitti ben de onun gittiği yere gidiyorum" dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.


PLAKAYI 1 GÜN ÖNCE ÇALMIŞLAR

Olayla ilgili her türlü senaryoyu değerlendiren polis ekipleri şüphelilerin olayda kullandığı araçtaki plakanın bir gün önce çalındığını tespit etti. Çalıntı plakalı araçla kaçan 3 gaspçı son olarak Kurtköy güzergahında göründü.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilk günden bu tarafa yüzlerce kamera görüntüsü inceledi. Saatlerce çalışma yaptı, olayla bağlantılı olan 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde sorguya alındı.

Son dakika: Ataşehir'deki soygunda flaş gelişme! “Sibel gitti onun yanına gidiyorum” demiş

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Son dakika: Ataşehir'deki soygunda flaş gelişme! 13 gözaltı
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