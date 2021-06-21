Son dakika: Ataşehir'deki soygunda flaş gelişme! 13 gözaltı

Son dakika haberleri... Ataşehir'de geçtiğimiz hafta evinde bulunan 9.9 milyon lira nakit parayı 3 parça çanta ile aracına alıp çalıştığı holding binasına giden Yönetim Kurulu Üyesi 41 yaşındaki Sibel Koçan çalıntı plakalı araçla gelen 3 gaspçı tarafından başından vurulup öldürüldü.
İçerisinde 3.3 milyon lira dolu çantalardan biri ise gasp edildi. Koçan'ın oturduğu Rezidansın üst katında oturan ve eski eşi olan Süleyman Aydın ise olaydan kısa bir süre sonra 32. Kattan atlayarak intihar etti.
Aydın'ın intihar etmeden hemen önce Sibel Koçan'ın ablasını telefonla arayıp; "Sibel gitti ben de onun gittiği yere gidiyorum" dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
PLAKAYI 1 GÜN ÖNCE ÇALMIŞLAR
Olayla ilgili her türlü senaryoyu değerlendiren polis ekipleri şüphelilerin olayda kullandığı araçtaki plakanın bir gün önce çalındığını tespit etti. Çalıntı plakalı araçla kaçan 3 gaspçı son olarak Kurtköy güzergahında göründü.
Son dakika: Ataşehir'deki soygunda flaş gelişme! “Sibel gitti onun yanına gidiyorum” demiş
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilk günden bu tarafa yüzlerce kamera görüntüsü inceledi. Saatlerce çalışma yaptı, olayla bağlantılı olan 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde sorguya alındı.