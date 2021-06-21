SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'deki 3.3 Milyon TL'lik gasp ve cinayet olayında flaş gelişme: 13 kişi...
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Son dakika haberleri... İstanbul Ataşehir'de yaşanan sır dolu gasp ve cinayet olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Gayrettepe Asayiş Şubedeki işlemleri devam ediyor.