Trafik kazasından çıkan cinayetin sırrı çözüldü! Aynı kadına aşık iki adam

Olay, 17 Haziran Perşembe günü saat. 16.30 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Durdu Ertürk'ün kullandığı otomobil bir anda başka bir kamyona çarptı.
Kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Hastanede yapılan incelemede Ertürk'ün bacağından yaralandığı ve kazayı da bu nedenle yaptığı anlaşıldı.
Bacağına isabet eden kurşun nedeniyle çok kan kaybettiği belirlenen Durdu Ertürk'ü vuran kişiyi bulmak için Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.
KISKANÇLIK TARTIŞMASI
Kamera görüntülerinden yola çıkan polis Durdu Ertürk'ü Metin Ö'nün vurduğunu belirledi. Metin Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinden de 2 tabanca ele geçti.
Polisin yaptığı araştırmaya göre, Metin Ö. ve Durdu Ertürk aynı kadınla ilişki yaşıyordu. Bu nedenle aralarında kıskançlık tartışması yaşandı. Tartışma sonunda da Metin Ö., Durdu Ertürk'ü vurarak öldürdü.
31 KAYDI VAR
Öte yandan şüphelinin, 31 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.