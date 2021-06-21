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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:32 Son Güncelleme: 21.6.2021 10:34

Trafik kazasından çıkan cinayetin sırrı çözüldü! Aynı kadına aşık iki adam

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Trafik kazasından çıkan cinayetin sırrı çözüldü! Aynı kadına aşık iki adam

Ümraniye’de kaza yaptığı aracın içerisinden çıkarıldığında bacağından silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki ’ü, öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre Ertürk’ü aynı kadınla ilişki yaşamaları nedeniyle kıskançlık tartışmasına girdiği Metin Ö’nün öldürdüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Metin Ö. adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Haziran Perşembe günü saat. 16.30 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 'ün kullandığı otomobil bir anda başka bir kamyona çarptı.



Kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Hastanede yapılan incelemede Ertürk'ün bacağından yaralandığı ve kazayı da bu nedenle yaptığı anlaşıldı.



Bacağına isabet eden kurşun nedeniyle çok kan kaybettiği belirlenen Durdu Ertürk'ü vuran kişiyi bulmak için Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.



KISKANÇLIK TARTIŞMASI
Kamera görüntülerinden yola çıkan polis Durdu Ertürk'ü Metin Ö'nün vurduğunu belirledi. Metin Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinden de 2 tabanca ele geçti.



Polisin yaptığı araştırmaya göre, Metin Ö. ve Durdu Ertürk aynı kadınla ilişki yaşıyordu. Bu nedenle aralarında kıskançlık tartışması yaşandı. Tartışma sonunda da Metin Ö., Durdu Ertürk'ü vurarak öldürdü.



31 KAYDI VAR
Öte yandan şüphelinin, 31 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Trafik kazasından çıkan cinayetin sırrı çözüldü! Aynı kadına aşık iki adam
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