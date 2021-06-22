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Giriş Tarihi: 22.6.2021 21:10 Son Güncelleme: 22.6.2021 22:05

Son Dakika: 'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Tahliye edilen sanık hakkında tutuklama kararı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Son Dakika: Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Tahliye edilen sanık hakkında tutuklama kararı

Son Dakika Haberleri: Tarihler, 13 Ağustos 2020’yi gösterdiğinde ’te korkunç bir olay meydana geldi. , 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki erkek arkadaşı ’ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Kaplan, yakın bir tarihte ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. Sanık Mehmet Kaplan'ın tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Son dakika haberleri: 'te 17 yaşındaki 'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet K'nin "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet K'nin "ev hapsi" ile tahliye edilmesine ilişkin tahliye kararına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı, bir üst mahkeme sıfatıyla inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

Mahkeme, itirazı yerinde bularak, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziranda ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verilmiş, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti.

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Son Dakika: Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Tahliye edilen sanık hakkında tutuklama kararı
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