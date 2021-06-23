Gülsüm'ün katili için ömür boyu hapis istendi!

PORTRESİNİ YAPIP 'YANINA GELİYORUM' YAZMIŞ

Resim öğretmeni Cem Yılmaz'ın cinayetin ardından Gülsüm Taç'ın portresini çizdiği de ortaya çıktı. Yılmaz'ın portreyi çerçeveletip evinin bir köşesine koyup çiçeklerle süslediği, yanına da 'Gülsümüm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum, seni seviyorum' yazılı not bıraktığı belirlendi. Diğer yandan ikilinin 5 yıl önce Amasya'da resim kursunda tanışıp arkadaşlık kurduğu, bir süre görüştükten sonra yollarını ayırdıkları, 1,5 yıl sonra yeniden görüşmeye başladıkları öğrenildi.

İTİRAFINI GERİ ÇEKTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanık Yılmaz, yargılama aşamasında ise ifadesini değiştirdi. Sanık Yılmaz, Gülsüm Taç'ın cinsel ilişki sırasında öldüğünü öne sürdü.

'CİNAYETİ PLANLAYARAK VE TASARLAYARAK İŞLEDİ' İDDİASI

Tutuklu sanık Cem Yılmaz, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugünkü 7'nci duruşmaya SEGBİS'ten değil, adliyeye gelerek bizzat katılma isteğini mahkemeye bildirdi. İsteği kabul eden mahkeme, yaklaşık 1 saat sanığın cezaevinden gelmesini bekledi. Duruşmada tutuklu sanık Cem Yılmaz ilk kez salonda hazır bulunurken, ölen Gülsüm Taç'ın ailesi ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada ifade veren Gülsüm Taç'ın yakınları, sanığın cinayeti planlayarak ve tasarlayarak işlediğini iddia ederek, Cem Yılmaz'ın internette yaptığı araştırmaların incelenmesini istedi. Sanık Cem Yılmaz ise bu iddia üzerine bilgisayarının istenildiği gibi araştırılmasını isteyerek, "Ben hiçbir zaman yalan söylemedim. Bu ağır ve vahim durumu yaşamak beni ölüme, intihara kadar götürmüştü. Bir polis yoğun bakımda yanıma geldi ve bana bir şeyler imzalattı. Ben okumadım. O beyanlar da benim hakkımda büyük yanılgılara yol açmasına sebep olmuştur. Uyandığımda boğazının sağ tarafında bir iz vardı. Ben kremle masaj yaptım. Telefon bulamadım. Panik oldum. Yanında uyuyakalmışım" dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan da 5 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Alperen Çiftçi, savcının mütalaasına bir şey demediklerini, ancak sanığın 'kasten öldürme' suçunu planlayarak ve tasarlayarak işlediğini düşündüklerini söyledi. Şikayetçiler ve avukatları da sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis alması gerektiğini ifade etti.