Galataport nerede? Survivor 2021 finalinin yapıldığı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte, nasıl gidilir?

"Galataport nerede?" sorusu Galataport İstanbul'un Survivor 2021 finaline ev sahipliği yapması sonrasında merak konusu oluyor. Yarışmanın şampiyonunun belli olacağı kritik gecede İstanbul Boğazı'nda yer alan Galataport ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler Galataport nerede, İstanbul'un neresinde, hangi semtte? sorularına yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor.
Galataport İstanbul ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
Galataport İstanbul'da yer alan, Karaköy Rıhtımı - Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü binası arasında bulunan sahil boyunda bulunan liman ve kentsel dönüşüm projesidir...
Kültür - Sanat, Turizm, gastronomi, alışveriş faaliyetleri gibi sosyal yaşamın gereklilikleri üzerine inşa edilen Galataport Projesi inşa çalışmaları sürmektedir. Bu devasa projeyle birlikte yıllık 1,5 milyon civarında kruvaziyer yolcu gemisinin uğraması beklenenler arasında yer alıyor.
Galataport projesi İstanbul'un en önemli mekanlarından olan Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü binasına arasında yer alan sahil şeridi üzerinde çalışmalar 2016 yılının sonlarına doğru başlamıştı. Galataport çalışmaları liman bölgesinin Karaköy'de yer alan iki katlı, tek yolcu kabulü ve pasaport kontrolleri binası ve antrepo yıkımları bitirilmişti.
Bu işlemlerin ardından projenin yapıldığı alanda bulunan İstanbul Modern Sanat Müzesi binasının yıkım işlemlerinin ardından inşa süreci hızlanarak, ilk beton dökme işlemleri yapılmış ve bina inşa işlemleri start almıştı. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte limana bağlanan kruvaziyer gemilerin yolcularının dolaşımına açık olan sahil kısmını halk da kullanabilecek. Söz konusu bölümde hareketli turnikelerle seyyar gümrük bölümleri de yapılacak.
Bu yapılan bölgede turistler termşnal binasına geçirildikten sonra turnikeler yeniden açılarak İstanbul halkı bu sahil bölgesini kullanacak. Bu projenin bitirilmesinin ardından 6 binden fazla sayıda yolcu kapasitesi bulunan devasa kruvaziyer yolcu gemileri yanaşabilecek.
Survivor 2020 ünlüler gönüllüler büyük finali Pazartesi ve Salı günü olarak 2 günde tamamlanacak. 2020 Survivor büyük finali ve şampiyonu14 Temmuz 2020 Salı akşamı Survivor finali Galataport'ta yapılarak belli olacak!