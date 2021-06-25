Galataport nerede? Survivor 2021 finalinin yapıldığı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte, nasıl gidilir?

"Galataport nerede?" sorusu Galataport İstanbul'un Survivor 2021 finaline ev sahipliği yapması sonrasında merak konusu oluyor. Yarışmanın şampiyonunun belli olacağı kritik gecede İstanbul Boğazı'nda yer alan Galataport ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler Galataport nerede, İstanbul'un neresinde, hangi semtte? sorularına yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor.

GALATAPORT NEREDE, İSTANBUL'UN NERESİNDE, HANGİ SEMTTE?

Galataport İstanbul ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;