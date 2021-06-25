Şener Şen'in Züğürt Ağa filmi Erzurum'da gerçek oldu: Sahibinden satılık köy! Fiyatını duyan şaşırıyor





"10 MİLYON LİRAYA YAKLAŞANA SATACAĞIM"



Köy için yüksek teklifler aldığını fakat istediği rakamı vermedikleri için henüz satmadığını belirten Şişman, "Benim gücüm olsa burayı satmam. İş adamları var bura gibi yerleri çok iyi değerlendiriyorlar. Ben buraya 10 milyon lira para istiyorum. Zaten 100 bin lira yıllık geliri oluyor. Sıkıldım burada, hem bedenen hem maddi olarak. 6 ila 8 milyon lira arası teklifler geliyor ama ben 10 milyon lira istiyorum" şeklinde konuştu.